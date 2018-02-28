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İŞTE SKANDAL SÖZLERE İMZA ATAN AKİT TV SUNUCUSU İÇİN İSTENEN CEZA


İşte skandal sözlere imza atan Akit TV sunucusu için istenen ceza
Tarih : 28 Şubat 2018, 18:00
Puan Ver : İşte Skandal Sözlere İmza Atan Akit Tv Sunucusu İçin İstenen Ceza(6/10)2

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler üzerine sunucu Ahmet Keser'in "Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin iki ayrı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmayı tamamladı.

4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Başsavcılık, Keser hakkında, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Sanık Ahmet Keser'in yargılanmasına, ilerleyen günlerde başlanacak.

NE DEMİŞTİ?

Akit TV sunucusu Ahmet Keser, "Afrin'de sivil ölüm" iddialarına tepki gösterirken "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) var" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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