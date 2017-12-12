Irak ordusu, terör örgütü YPG'nin temsilcileriyle buluşup sınır güvenliği konusunda ortak koordinasyon merkezi kurmak için anlaştı. ABD, İngiliz ve Fransız temsilciler de aşiret liderleriyle görüştü.

Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın tasfiye edilmesinin ardından bölgede ciddi hareketlilik yaşanıyor. DEAŞ'a karşı kurulan ve uluslararası koalisyon güçleri arasında yer alan ABD'li, İngiliz ve Fransız komutanlar, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG temsilcileri ve bölgedeki aşiret liderleriyle bir araya geldi.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNE KARŞI FOTOĞRAFA İZİN VERMEDİLER

Deyrizor operasyonunu yöneten YPG'li terörist Polat Can'ın da katıldığı toplantıda bölgenin son durumu ele alındı. Toplantıya katılan koalisyon güçleri komutanlarının, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) koalisyonun bir parçası olduğunu ve SDG'ye yönelik yardımların devam edeceği vaadinde bulunduğu iddia edildi. YPG'li Can'ın ise SDG'nin bölgedeki farklı yapılardan oluştuğunu ve herkesin destek olması gerektiğini söylediği toplantıda koalisyon askerlerinin Türkiye'nin tepkisine karşı fotoğraf çekilmesine izin vermediği öğrenildi.PKK/YPG İLE IRAK SINIR KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARDI

Irak-Suriye sınırının güvenliği için Iraklı generaller de ana unsurunu PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) temsilcileriyle yine Suriye'nin Deyrizor kentinde bir anlaşmaya imza attı. Görüşmede, bölge terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenene kadar güvenliğin sağlanabilmesi için sınır hattında ortak koordinasyon merkezi kurulması yönünde karar alındığı bildirildi.

IRAKLI KOMUTAN VE YARDIMCISI KAMERALARA YANSIDI

YPG'ye yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde paylaşılan ve zırhlı bir araçta çekilen görüntülerde, Irak Cizire Güçleri Genel Komutanı Kasım Muhammed Salih ile yardımcısı General Abdul Huseyn kameralara yansıdı. SDG adına görüşmeler yapıldığı bildirilse de görüntülere terör örgütü YPG'nin temsilcileri Hasan Kamişlo ile Engizek Helil de yansıyor.Kaynak: Habertürk

Koalisyon güçleri askerleri de YPG'ye destek sözünü yineledi.

Kaynak: haberinburada