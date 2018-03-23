İŞTE TAHA ÖZER'İN BAŞINI YAKAN MÜSTEHCEN PAYLAŞIMLAR
Yerli Playboy olarak bilinen Taha Özer, Instagram'dan sürekli kadınlarla cinsel içerikli paylaşımlar yapıyordu. Özer, gözaltına alındı.
Instagram'da 1,2 milyon takipçisi olan yerli playboy Taha Özer, görgüsüzlüğün dibine vurduğu paylaşımların yanı sıra kadınlarla da sürekli müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu. Bu fotoğraflar Özer'in başını yaktı.
GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medya fenomeni Taha Özer, müstehcen içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Özer, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Özer'in paylaşımlarını görenler "Yok artık." demeden edemedi.
İşte o paylaşımlar:
Yayın ilkelerimiz gereği fotoğraf ve videoların tamamını paylaşamıyoruz...
Kaynak: haberinburada
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