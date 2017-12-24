Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 696 sayılı KHK ile getirilen taşeron düzenlemesi, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları ve KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşları kapsıyor.

KHK LİSTESİNDEKİ KURUMLAR

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar şöyle:

"Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler;

TBMM

Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu

Sayıştay

Bakanlıklar (21 adet)

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Emniyet Genel MüdürlüğüDiyanet İşleri BaşkanlığıHazine MüsteşarlığıKamu Düzeni ve Güvenliği MüsteşarlığıDevlet Personel BaşkanlığıTürkiye İstatistik KurumuAFADGelir İdaresi BaşkanlığıTapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüMeteoroloji Genel MüdürlüğüBasın-Yayın ve Enformasyon Genel MüdürlüğüGöç İdaresi Genel MüdürlüğüÖzel Bütçe Kapsamındaki İdareler;Yükseköğretim Kurulu (YÖK)Üniversiteler (114 adet)ÖSYMİzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüSavunma Sanayi MüsteşarlığıAtatürk Dil ve Tarih Yüksek KurumuAtatürk Araştırma MerkeziTürk Dil KurumuTürk Tarih KurumuTODAİETÜBİTAKTürkiye Bilimler AkademisiTürkiye Adalet AkademisiYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar KurumuKarayolları Genel MüdürlüğüSpor Genel MüdürlüğüDevlet Tiyatroları Genel MüdürlüğüDevlet Opera ve Balesi Genel MüdürlüğüOrman Genel MüdürlüğüVakıflar Genel MüdürlüğüTürkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel MüdürlüğüMaden Teknik ve Arama Genel MüdürlüğüSivil Havacılık Genel MüdürlüğüTürk Akreditasyon KurumuTürk Standartları EnstitüsüTürk Patent ve Marka KurumuUlusal Bor Araştırma EnstitüsüTürkiye Atom Enerjisi KurumuKOSGEBTürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)GAP Bölge Kalkınma İdaresiÖzelleştirme İdaresi BaşkanlığıKamu Denetçiliği KurumuCeza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları KurumuMesleki Yeterlilik KurumuYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar BaşkanlığıTürkiye Yazma Eserler Kurumu BaşkanlığıAnadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıKonya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıDoğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıDevlet Su İşleri Genel MüdürlüğüTürkiye Su EnstitüsüTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuTürkiye İnsan Hakları ve Eşitlik KurumuTürkiye Sağlık Enstitüleri BaşkanlığıHelal Akreditasyon KurumuDenetleyici ve Düzenleyici Kurumlar;Radyo ve Televizyon Üst KuruluBilgi Teknolojileri ve İletişim KurumuSermaye Piyasası KuruluBankacılık Düzenleme ve Denetleme KurumuEnerji Piyasası Düzenleme KurumuKamu İhale KurumuRekabet KurumuTütün ve Alkol Piyasası Düzenleme KurumuKamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları KurumuKişisel Verileri Koruma KurumuSosyal Güvenlik Kurumları;Sosyal Güvenlik KurumuTürkiye İş Kurumu Genel MüdürlüğüKHK Ekinde Listesi Bulunan Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar;Atatürk Orman Çiftliği MüdürlüğüAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi BaşkanlığıÇanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan BaşkanlığıKalkınma AjanslarıMilli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu BaşkanlığıYatırım İzleme ve Koordinasyon BaşkanlıklarıEreğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma SandığıSpor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl MüdürlükleriKanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarıMilli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüSpor Toto Teşkilatı Başkanlığı"

Kaynak: haberinburada