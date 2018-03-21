İŞTE TSK'NIN OPERASYONA İLİŞKİN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER
Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyonlar, zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla devam ediyor. TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.
TSK'nın, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki terör kamplarına yönelik operasyonları zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla sürüyor. Bölgede devam eden operasyonda ise bugün 8 PKK'lının daha etkisiz hale getirilmesi ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi. TSK, operasyonun topçu birlikleri tarafından da desteklendiğini bildirdi. TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında operasyonlarını başarıyla sürdürdüğü görülüyor.
PKK'NIN IRAK TARAFINDAKİ KAMPLARINA YÖNELİK OPERASYON SÜRÜYOR
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.
MEHMETÇİK ZORLU ŞARTLARDA TERÖRİST TAKİBİNDE
Bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda teröristlere ait mühimmat depoları, sığınak ve mağaralar imha edildi. Dik kayalıkları dağcı ipleri ile tırmanan Mehmetçikler, nehirleri geçiyor, sarp arazide arama tarama faaliyetlerinde bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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