Türk Futbolcu, Tek Cümlesiyle Taraftarın Gözündeki Değerini Sıfırladı
2 Nisan'da Ehliyet Ve Pasaport Vermeye Hazırlanan Nüfus Müdürlüklerinde İş Yükü Alarmı
Beşiktaş, Ünlü Spor Adamı Beiersdorfer'le Anlaşamadı
Festivalde At Huysuzlandı, Şehzadeler Yaya Kaldı
Cuma Hutbesine Reklam Alan İmam, İzleyenleri Güldürdü
Birlik Beraberlik Hayvancılık Da Üye Alımını Durdurdu
Barışmak İsteyen Eski Sevgilisini Sokak Ortasında Vurdu
Fenerbahçe Doğuş Koçu Obradovic: Maccabi Maçından Sonra 1 Saat Uyudum
İsrail Ordusu, 2007'de Suriye'de Hava Saldırısı Düzenlediğini Doğruladı
İstanbul'un En İşlek Köprüsünde Kaza! 2 Şerit Trafiğe Kapatıldı
Genç Kız Kazada Yaralanan Taksi Şoförünün Elini Bir An Olsun Bırakmadı
Hollanda'ya Afrin Şoku! Ab Ve Nato Taleplerini Reddetti
İşte Tsk'nın Operasyona İlişkin Paylaştığı Görüntüler
'danıştay Başkanı'nın Kızı 24 Saatte Terfi Etti' İddiasına Yalanlama!
Erdoğan'dan Abd'ye Münbiç Tepkisi: Sizin Orada Bulunmaya Hakkınız Yok
Yumurtalık Kisti İçin Gittiği Ameliyatta Bağırsağı Delinen Kadın Öldü
Tantanacılık Yöntemiyle 2 Ayda 100 Bin Lira Çaldılar! Kameralar Kayıttaydı
Hürriyet'in Satılmasıyla Hisseler Uçuşa Geçti
'yerel Seçimde İttifak Olur Mu?' Sorusuna Erdoğan'dan Yanıt!
Bimeks İnternet Sitesini Kiraya Verdi

İşte TSK'nın operasyona ilişkin paylaştığı görüntüler

İŞTE TSK'NIN OPERASYONA İLİŞKİN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜLER

Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik operasyonlar, zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla devam ediyor. TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Tarih : 21 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : İşte Tsk'nın Operasyona İlişkin Paylaştığı Görüntüler(10/10)6

TSK'nın, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki terör kamplarına yönelik operasyonları zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla sürüyor. Bölgede devam eden operasyonda ise bugün 8 PKK'lının daha etkisiz hale getirilmesi ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38'e yükseldi. TSK, operasyonun topçu birlikleri tarafından da desteklendiğini bildirdi. TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında operasyonlarını başarıyla sürdürdüğü görülüyor.

PKK'NIN IRAK TARAFINDAKİ KAMPLARINA YÖNELİK OPERASYON SÜRÜYOR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

MEHMETÇİK ZORLU ŞARTLARDA TERÖRİST TAKİBİNDE

Bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda teröristlere ait mühimmat depoları, sığınak ve mağaralar imha edildi. Dik kayalıkları dağcı ipleri ile tırmanan Mehmetçikler, nehirleri geçiyor, sarp arazide arama tarama faaliyetlerinde bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İşte  Tsk  Nın  Operasyona  İlişkin  Paylaştığı  Görüntüler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER