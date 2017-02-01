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İŞTE TÜRKİYE'NİN EL-BAB'DAN SONRAKİ HEDEFİ!


İŞTE TÜRKİYE'NİN EL-BAB'DAN SONRAKİ HEDEFİ!
Tarih : 01 Şubat 2017, 09:10
Puan Ver : İşte Türkiye'nin El-Bab'dan Sonraki Hedefi!(6/10)8


Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) El Bab ilçe merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor. 



MENBİÇ'E DOĞRU HAREKET SAĞLANACAK



​Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “El Bab'da süratle mesafe almak suretiyle işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım” açıklaması çerçevesinde, ilçede kontrolün tümüyle sağlanmasının ardından harekâtın yönünün doğudaki Menbiç'e döneceği belirtiliyor.



TSK ile ÖSO El Bab'ı batı ve kuzeyden kuşatırken, Rus ordusunun destek verdiği Beşar Esad'a bağlı rejim güçleri de Halep'ten kuzeye doğru ilerliyor.



DAEŞ 3 KM'DE SIKIŞTI



 El Bab'ın batı hattında, DEAŞ kontrolü büyük ölçüde yitirdi. DEAŞ batıda halen Ghuz ile Tuman köyleri arasındaki 3 kilometrelik alanı elinde tutuyor. 



Böylece TSK ve ÖSO güçleri ile Esad'ın askerleri arasındaki mesafe de 3 kilometreye kadar düştü. 



Fırat Kalkanı Harekâtı'nda 9 Aralık'tan bu yana öncelik El Bab ilçe merkezinin kontrol altına alınmasına veriliyor.



Bu gerçekleştiğinde, harekâtın güney yönlü ilerleyişi son bulacak. Böylece rejim güçleriyle yaşanabilecek olası bir çatışma da engellenmiş olacak.



Bu aşamadan sonra, TSK ile ÖSO, oluşturulan güvenli bölgenin korunmasına ve PYD/YPG güçlerinin Fırat Nehri'nin doğusuna geçişinin sağlanmasına yönelik girişimlere ağırlık verecek.



Operasyonlar kontrol altına alınan bölgenin doğusundaki Menbiç'te yoğunluk kazanacak.



Fırat Kalkanı Harekâtı'nın Azez'den Fırat Nehri'ne kadar uzanan hattın tamamı kontrol altına alınıncaya kadar sürmesi planlanıyor.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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