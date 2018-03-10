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İşte Ümit Özat'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Adayı
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İşte Ümit Özat'a göre şampiyonluğun en büyük adayı

İŞTE ÜMİT ÖZAT'A GÖRE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat zorlu Beşiktaş maçı öncesi, "Şampiyonluk favorim Beşiktaş ve Başakşehir'di ama o dönemler Fatih hoca bu işin içinde yoktu" dedi.

Tarih : 10 Mart 2018, 00:00
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş maçı öncesinde A Spor'un sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın eksik olmasına rağmen kaliteli bir takım olduğunu vurgulayan Özat, "Beşiktaş'ın eksikleri telafi edebilecek alternatifli bir kadrosu var. Quaresma yok, Lens var. Her bölgede 2-3 alternatif var. Bizim ne yapacağımız bizi ilgilendiyir. Önemli olan seyir zevki güzel bir maç olsun." dedi.

"KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR"

Beşiktaş taraftarıyla bir sorunu olmadığını kaydeden genç hoca, "Beni tabii ki eleştirebilirler ama herhangi bir kulüp taraftarıyla bir sıkıntım yok ki. Kötü söz sahibine aittir. Ben hiçbir zaman bir kulübün taraftarına kötü söz sarf etmedim. Hoş onların tetikçileri de sahada fazlasıyla var. Kişilerle sorun yaşamamış camia ile sorun yaşayacağımız anlamına gelmez. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Alışığım, beni çok da üzmüyor." diye konuştu.

"O DÖNEMLER FATİH HOCA YOKTU"

Şampiyonluk yarışı ile ilgili de görüşleri sorulan Ümit Özat, "Kadro kalitesi açısından favorim Beşiktaş ve Başakşehir'di ama o dönemler Fatih hoca bu işin içinde yoktu. Ünal Aysal'a bir anlamda diğer takımların teşekkür etmesi lazım. Terim ayrılmasa, Galatasaray bu işin içinde çok daha fazla olurdu ve 2 şampiyonluğun devamını getirebilirdi. Galatasaray'ın oynadığı oyun ile şampiyonluk yarışı bir anda değişiverdi. Galatasaray yenerse büyük avantaj yakalayacak. Fenerbahçe'nin de ciddi şansı olduğunu düşünüyorum. Zorlu maçları bitti, eğer bir seri yakalarsa, zirveyi zorlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe takım savunmasını iyi yapıyor. Son haftaya kadar bu yarış sürer." cevabını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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