İŞTE VÜCUDUN SUSUZ KALDIĞININ BELİRTİLERİ...
İşte günde ne kadar su içmeniz gerektiği...
Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;
-Susuzluk hissi
-Ağız kuruluğu
-Yorgunluk
-Endişe ve hassasiyet
-Koyu sarı idrar
-Cilt kuruluğu
-Kabızlık
-Baş dönmesi
-Baş ağrısı
-Ağız kokusu
-Tatlı isteği
-Kas krampları
Vücudunuzun ciddi miktarda susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler ise;
-Aşırı susuzluk hissi
-Hızlı kalp atışı
-Bilinç kaybı
-Hızlı nefes alıp verme
-Boş boş bakma
-Düşük tansiyon
-Ciltte aşırı kuruluk ve çatlaklar
-Şiddetli baş dönmesi
-Çok koyu renk idrar ya da idrarın oldukça nadir gelmesi
-Sıcak havalarda bile terlememek
Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?
Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.
Günde ne kadar su içilmeli? (Kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı)
9 kilo: 0.25 litre
18 kilo: 0.5 litre
27 kilo: 0.75 litre
36 kilo: 1 litre
45 kilo: 1.25 litre
54 kilo: 1.5 litre
63 kilo: 1.75 litre
72 kilo: 2 litre
81 kilo: 2.25 litre
90 kilo: 2.5 litre
99 kilo: 2.75 litre
108 kilo: 3 litre
117 kilo: 3.25 litre
kaynak:habertürk
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