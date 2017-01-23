

Etkinliklerin Yeni Yüzü Hayat Hikayesini Anlatıyor! İşte Yeni Fenomen Emre Yıldırım,



EventsinTurkey şirketi ile son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Emre Yıldırım, İstanbul içerisinde gerçekleştirdiği tanıtım organizasyonları ve etkinlikler ile yurt içerisinde ve yurt dışında markasının hakkını verecek girişimlerde bulunmakta. Kendisi ile yaptığımız kısa röportaj sonunda başarılarla dolu iş hayatının sırlarını sizler için öğrendik. Sosyal medya platformu İnstagram'da “9emrey9” kullanıcı adı ile ön plana çıkan Emre Yıldırım, son dönemlerde takipçi kitlesini hızla artırmaktadır.



Sizi ve Şirketinizi Biz Çok İyi Biliyoruz Ama Okuyucularımız İçin Sizin Ağzınızdan da Bir Kere Daha Dinleyebilir Miyiz?



Fenerbahçe Basketbol takımı hayatımın başlangıç noktası oldu. 10 yaşında iken beni ben yapacak bir seçim yaparak altyapı içerisinde yer edinme fırsatı buldum. 8 yıl süren profesyonel basketbol hayatıma yaşadığım üzücü bir sakatlık sonrası veda etmek zorunda kaldım. Ancak, bu olay beni spordan uzak tutmak yerine, sporun bir parçası olmaya nasıl devam edebilirim diye daha çok kamçıladı. Spor ile beraber sürdürdüğüm eğitim hayatımın lise ayağını Saint Joseph lisesinde, lisans ayağını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladım. Üniversite sonrasında bir süre finans alanında çalışmalarda bulunduktan sonra ani bir karar değişikliği alarak EventsinTurkey şirketini kurdum. Son bir sene içerisinde çalışmaları ekibim ile beraber yurt içi etkinlikler ve tanıtımlar gerçekleştirerek yürütmeye çalışıyorum. Finans alanını da tam bırakmış sayılmam. Birkaç proje içerisinde çalışmalarıma devam ediyor, tanıtımlar ile beraber sürdürmeye çalışıyorum.



Spor geçmişim ile aile desteğimin bir araya gelmesi sayesinde sanat ve spor dünyasında isim yapmış birçok kişi ile tanışma fırsatı buldum. Bu kişiler ile gerçekleştirdiğimiz tanıtım projeleri, reklam ve organizasyon konusunda da gelişimime katkıda bulundu. Yapılan projelerden bazı görüntüleri de, sosyal medyadan paylaşmaya başlayınca, hem takip eden dostlarımın sayısı arttı, hem de medya ve dijital reklamcılık sektörüne olan ilgim bugün yaptığım işi şekillendirdi. Bugün bu işi keyif aldığım hale getirerek, birçok etkinliğin tanıtımını yapıyor ve yine birçok alanda gönüllü olarak projeler üretebildiğim bir şirket olarak devam ettiriyorum.







Bugüne Kadar birçok projeyi hayata geçirdiniz. Gelecek planlarınız ve yeni projeler hakkında bilgi verebilir misiniz?







Bugüne kadar gerek yurt içerisinde gerek ise yurt dışında EventsinTurkey adıyla birçok proje girişiminde bulunarak çeşitli alanda başarılar kazandık. Geçmiş zamanda yaptığımız projeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler; sosyal medya hesaplarında “9emrey9” kullanıcı adı ile şahsıma ait hesaptan projelerimize ait görsellere ulaşabilirler. Geleceğe dair planlarımızda ise şunlar var; Performanslar öncesi tanıtım videoları ve en özel içerikleri paylaşmak ve yine ülkemizde gerçekleşen mevcut sanat ve spor etkinliklerine ilgiyi ve sevgiyi arttırmak için farklı paylaşımlar olacak. İlerleyen günlerde bu projeleri sosyal medya hesabımdan duyurarak açılacak İnternet sitesi üzerinden paylaşımlara devam edeceğiz. Belirttiğim gibi hali hazırda paylaşımlarını yaptığım spor kulüpleri, ve Sıla, Murat Boz gibi sanatçı konser tanıtımları da aynı hızıyla bu platform üzerinden devam edecek. Daha önce tanıtımlarını üstlendiğimiz Vivaldianno, Titanic Live gibi işleri de bu konsept üzerinden sürdürerek herkesin hayatına spor ve sanatı dahil etmek, onlara bu tür aktiviteleri sevdirmek ve ilgilerini artırmak için birçok gönüllü projelerde hazırladığımızı belirtmek isterim. Yakın zamanda UNİCEF ile beraber bir sosyal sorumluluk projesi hazırladığımızı buradan duyurmak istiyor ve kısa süre içerisinde hayata geçireceğimizi de belirtmek istiyorum. Ayrıca ilk kez duyacağınız bir haberi de sizinle paylaşmak istiyorum. Kısa zaman içerisinde Türkiye genelinde birçok ünlü ile beraber bir tanıtım organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu organizasyon, tamamen eğlenceli içeriklerin paylaşılacağı bir YouTube kanalı üzerinden olacak. Hazırlıklarına kısa süre önce başladığımız bu proje, sosyal medya içerisinde bir ilk olacak.



O zaman Youtube İçin Yeni bir Eğlence Kanalı Geliyor Diyebiliriz Herhalde?



Şuan bu konu üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Birçok sanatçı ve sporcu ile eğlenceli içerikler hazırlanıyor. Kanal sayesinde takip eden herkes hem eğlenecek, hem de yurtiçi ve yurtdışında izledikleri birçok ünlünün farklı ve samimi yönlerini tanıma fırsatı bulacak.



Peki Bu İddialı Kanalın Sosyal Medya İle Buluşacağı Tarih Belirli Mi?











Mayıs ayının sonuna kadar içerik ve sürekliliği sağlayacak videolar olarak hazır olmayı planlıyorum. Şimdiden bazı çekimler tamamlanmış durumda. Kanalın ismi, aktif olacağı tarih, sürpriz videolar ve çekimlerden bazı kesitleri yakın zamanda İnstagram üzerinden duyuracağım.