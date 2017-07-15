Yeni Yayınlanan 692 sayılı KHK ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çoğu asker olan 185 personel ihraç edildi. İşte ihraç edilenlerin listesi.

Başbakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 692 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çoğu asker olan 185 personel ihraç edildi.

İhraç edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşte görevinden ihraç edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin listesi:

Tam ihraç listesine bu linkten uşabilirsiniz:

http://213.14.3.44/20170714/20170714M1-1-1.pdf

Kaynak: haberinburada