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İşte Yeni Khk İle İhraç Edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli
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İşte yeni KHK ile ihraç edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli

İŞTE YENİ KHK İLE İHRAÇ EDİLEN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PERSONELİ

Yeni Yayınlanan 692 sayılı KHK ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çoğu asker olan 185 personel ihraç edildi. İşte ihraç edilenlerin listesi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 00:40
Puan Ver : İşte Yeni Khk İle İhraç Edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli(9/10)5

Başbakanlık tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 692 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çoğu asker olan 185 personel ihraç edildi.

İhraç edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin listesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşte görevinden ihraç edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin listesi:

Tam ihraç listesine bu linkten uşabilirsiniz:

http://213.14.3.44/20170714/20170714M1-1-1.pdf

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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