İŞTE YERLİ OTOMOBİLİN CEO'SUNUN BELLİ OLACAĞI TARİH
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "11 Mayıs'ta Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü açıklayacak."
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "11 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü açıklayacak." dedi.
11 MAYIS'TA CUMHURBAŞKANI AÇIKLANACAK
Faruk Özlü, bakanlık bünyesinde Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin yürütüldüğünü hatırlatarak, projenin bir teknoloji projesi olduğunu söyledi.
Özlü, "Türkiye'nin Otomobili Projemiz iyi gidiyor. 11 Mayıs'ta Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesinin imza törenini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağız. O gün CEO'yu açıklayacağız. 11 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin şirket sözleşmesi imzalanacak ve sayın Cumhurbaşkanımız, şirketin genel müdürünü açıklayacak." diye konuştu.
"KENDİ İŞİNİZİ KURUN DESTEKLERDEN YARARLANIN"
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, gençlere kendi işlerini kurması tavsiyesinde bulunurken, bu anlamda devletin verdiği desteklerden yararlanmalarını da istedi.
Özlü, TÜBİTAK bünyesinde hayata geçirilecek yeni burs programına ilişkin de, şu bilgileri verdi:
"Türkiye'de özel sektör bünyesinde ağırlıklı olarak Ar-Ge merkezleri açıyoruz. Bunların sayıları yaklaşık bin 60 oldu. Şimdi bu Ar-Ge merkezlerinde görev alacak personelin maaşının belli miktarını biz verip destek sağlıyoruz. Bu Ar-Ge merkezlerinde doktora programı hazırlayacağız.
TÜBİTAK BURS VERECEK
Önümüzdeki günlerde yaklaşık bin doktora öğrencisine TÜBİTAK kanalıyla burs vereceğiz ve bunlar daha çok endüstriyel araştırmalar üzerine olacak. Sanayimizin kendi teknolojisini üretmesine imkan sağlayacak bir altyapı oluşturuyoruz. TÜBİTAK, bugünlerde bir burs programı açıklayacak ve bu daha çok endüstriyel doktora ağırlıklı olacak. Endüstriyel doktora programını bu ay hayata geçirmeye başlayacağız."
Gençlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayan Özlü, "Sizin kuşağınızdan çok umutluyuz, beklentimiz çok yüksek. Türkiye bir sıçrama yapacaksa sizin sayenizde yapacak." dedi.
Kaynak: haberinburada
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