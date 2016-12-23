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işte yılın transferi! 70 milyon euro

İŞTE YILIN TRANSFERİ! 70 MİLYON EURO

Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar'ın transferi konusunda Çin temsilcisi Shanghai SIPG ile anlaştı.

Tarih : 23 Aralık 2016, 12:41
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İngiliz basını, Chelsea'nin bu transferden kasasına 70,5 milyon avro bonservis bedeli koyacağını öne sürdü.




Çin transfer piyasasında kazan kaynamaya devam ediyor... İşte Çin takımlarının aralarında için transfer girişiminde bulunduğu yıldız futbolcular:




Edinson Cavani - Tianjin Quanjian




Marcos Rojo - Shanghai SIPG




Carlos Tevez - Shenhua




John Terry - Shanghai SIP




Jonathan Biabiany - Jiangsu Suning




Felipe Melo - Jiangsu Suning



 



kaynak:habertürk
















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