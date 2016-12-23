İŞTE YILIN TRANSFERİ! 70 MİLYON EURO
Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar'ın transferi konusunda Çin temsilcisi Shanghai SIPG ile anlaştı.
İngiliz basını, Chelsea'nin bu transferden kasasına 70,5 milyon avro bonservis bedeli koyacağını öne sürdü.
Çin transfer piyasasında kazan kaynamaya devam ediyor... İşte Çin takımlarının aralarında için transfer girişiminde bulunduğu yıldız futbolcular:
Edinson Cavani - Tianjin Quanjian
Marcos Rojo - Shanghai SIPG
Carlos Tevez - Shenhua
John Terry - Shanghai SIP
Jonathan Biabiany - Jiangsu Suning
Felipe Melo - Jiangsu Suning
kaynak:habertürk
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