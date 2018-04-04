İŞTE ZLATAN FARKI! 100 MİLYONU REDDEDİP 3 MİLYONA İMZA ATTI
LA Galacy takımının Teknisyel Direktörü Jovan Kirovski, Zlatan Ibrahimovic'in Çin'den gelen 100 milyon dolarlık teklifi reddedip 3 milyon dolar karşılığında ABD'ye geldiğini söyledi.
MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic'in Çin'den gelen 100 milyon Dolar'ı reddetip Amerika'ya transfer olduğu ortaya çıktı.
LA Galaxy takımının Teknisyel Direktörü Jovan Kirovski, Zlatan Ibrahimovic'in Çin'den gelen 100 milyon Dolar'ı reddedip LA Galaxy'e 2 yıllığına 3 milyon Dolar karşılığında imza attığını açıkladı.
"IBRA DAHA ÇOK PARAYI ÖNEMSEMEDİ"
Amerika basınına konuşan Kirovski, "Ibra, Çin'de toplam 100 milyon Dolar kazanacağı bir teklif aldı. Ama o 2 yılda 3 milyon Dolar kazanacağı Galaxy'i seçti. Transferde en zor kısım menajer Raiola oldu. Yıllık 1.5 milyon Dolar dediğimizde "Siz ciddi misiniz?" dedi. Ama Ibrahimovic, kariyerinin bu aşamasında parayı önemsemedi." sözlerini kullandı.
"PSG'DE OYNARKEN GÖRÜŞMÜŞTÜK"
İsveçli yıldız PSG'de oynarken ilk görüşmeleri yaptıklarını belirten Kirovksi, "Zlatan ile ilk olarak PSG'de oynarken görüşmüştük. Avrupa'da biraz daha kalmak istedi. O sıralar çok iyi bir ilişkimiz olmuştu. Ama imza atana kadar her şey olabilirdi. Bize imza attığında derin bir nefes aldık" dedi.
Kaynak: haberinburada
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