Marcelo'yu 7.5 milyon Euro karşığında Lyon'a satarak önemli bir transfer bütçesi elde eden Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor.

ŞENOL GÜNEŞ, GİGNAC'I İSTİYOR

Tigres'te oynayan Pierre Andre Gignac, Fiorentira'lı Khouma Babacar ve Porto ile yeni sezon hazırlıklarına başlaşan Vincent Aboubakar'ın yer aldığı bir liste oluşturan Siyah-Beyazlılar'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Gignac'ta ısrarcı olduğu ve yönetimin Tigres'e resmi teklif yaptığı öğrenildi.4.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Takvim Gazetesinin haberine göre Beşiktaş'ın Meksika kulübüne bonservis bedeli olarak 4.5 milyon Euro önerdiği, Fransız forvete de 3.7 milyon Euro garanti ücret ve 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirlendi. Yönetim şimdi yanıt bekliyor.

HEDEF 1 HAFTA İÇİNDE İMZAYI ATTIRMAK

İki sezon önce Marsilya ile sözleşmesi sona eren ve sürpriz bir şekilde Meksika'nın yolunu tutun Gignac yeniden Avrupa'da oynamak istiyor... Fransız yıldızla ilgili resmi girişimde bulunan Beşiktaş yönetimi bir yandan da Aboubakar ve Babacar için temaslarını da sürdürüyor. Hedef, 1 hafta içinde bir isme imza attırmak.

Kaynak: haberinburada