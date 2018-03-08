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İSTEDİĞİ PARTİYE OY VERECEKLERLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRME SÖZÜ VERDİ


İstediği partiye oy vereceklerle cinsel ilişkiye girme sözü verdi
Tarih : 08 Mart 2018, 22:30
Puan Ver : İstediği Partiye Oy Vereceklerle Cinsel İlişkiye Girme Sözü Verdi(10/10)6

İtalya'da bir hafta önce düzenlenen genel seçimlerde, kendi istediği partiye oy veren seçmenlerle ilişkiye gireceğini söyleyen model ve cinsel içerikli film yıldızı Paola Saulino'nun İtalyan hükümeti tarafından seçimi etkilememesi için engellendiği ortaya çıktı.

ÖNCEKİ SÖZÜNÜ TUTMUŞTU

Saulino'nun benzer bir teklif yaptığı 2017 Aralık'ta düzenlenen referandumda halk yüzde 59 oy oranıyla 'hayır' demiş, Saulino da sözünü tutmuştu.

HÜKÜMET, SEÇİMİ ERTELEMESİN DİYE HESABINI KAPATTIRDI

Saulino bir hafta önceki seçimde de benzer bir teklifte bulundu. İtalyan basınında yer alan habere göre, mizahi şekilde daha önceki seçimleri etkilediği yorumu yapılan cinsel içerikli film yıldızı için önlem alındığı söylendi. İtalyan hükümetinin seçimler öncesinde Saolino'nun bu şekilde bir vaadi üzerine modelin Instagram hesabını kapattığı ortaya çıktı.

Güzel model kısa süre önce bir köpeğin saldırısına uğrayarak tanınmaz hale gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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