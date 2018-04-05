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İstifa Ettiği İddia Edilen Mehmet Şimşek'ten İlk Yorum: Hizmete Devam

İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLEN MEHMET ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM: HİZMETE DEVAM

İstifa ettiği iddiası gündeme gelen Bakan Mehmet Şimşek Twitter'dan bir mesaj paylaştı ve son nefesine kadar Türkiye'ye hizmet edeceğini belirtti.

Tarih : 05 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : İstifa Ettiği İddia Edilen Mehmet Şimşek'ten İlk Yorum: Hizmete Devam(5/10)1

İstifa ettiği iddiası gündeme gelen Bakan Mehmet Şimşek twitter'dan mesaj paylaştı. Şimşek, "Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..." dedi.

"MİLLETE HİZMET YARIŞINA DEVAM"

Mehmet Şimşek'in saat 15:26'da attığı mesaj şöyle:

"Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul'a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını Başbakan'a ilettiği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmuştu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bugün Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Bu şu anda bir iddia. Bize gelen bir şey yok bununla ilgili" diye konuşmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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