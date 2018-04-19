İSTİHBARATI ABD VERDİ! IRAK, SURİYE'DEKİ HEDEFLERE BOMBA YAĞDIRDI
ABD öncülüğündeki koalisyonun istihbarat desteğiyle Irak Hava Kuvvetleri, Suriye'nin doğusunda konuşlanan DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenledi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Irak Hava Kuvvetlerinin, Suriye'nin doğusunda konuşlanan DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
IRAK UÇAKLARI SURİYE'DEKİ DEAŞ'A HEDEFLERİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ
Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin de onayı ile Deyrizor'un Hacin kasabasının yakınlarında DEAŞ'a ait hedeflere hava saldırısı yaptığı ifade edildi.
KOALİSYON İSTİHBARAT DESTEĞİ VERDİ, IRAK VURDU
Açıklamada "Operasyon, koalisyonun istihbarat desteği ile Irak Müşterek Harekat Merkezi tarafından planlandı ve icra edildi." denildi. Söz konusu saldırıda vurulan hedeflerin mahiyeti ile ilgili bilgi verilmezken, hava saldırısına katılan uçak veya uçaklarla ilgili de ayrıntı paylaşılmadı.
İBADİ AÇIKLAMIŞTI
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakan Haydar el-İbadi ve Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının verdiği emirler doğrultusunda, Irak savaş uçaklarının bu sabah terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki mevzilerini bombaladığı belirtildi. Açıklamada, Irak savaş uçaklarının DEAŞ'ın mevzilerini vurmasının amacının Irak'ta kökü kazılan terör örgütü DEAŞ'ın tamamen yok edilmesi olduğu vurgulandı. Irak silahlı güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ı sadece Irak topraklarında değil bölgeden de temizlemekte ısrarlı olduğu açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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