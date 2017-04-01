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istihdam seferberliğinde rekora ulaşıldı

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE REKORA ULAŞILDI

Bakanlığının çalışmaları kapsamında yaklaşık 50 bin civarında ev ziyareti gerçekleştiğini belirten Müezzinoğlu, yapılan çalışmaların hitap ettikleri kitle ile iletişimlerini güçlendirdiğine işaret etti.

Tarih : 01 Nisan 2017, 15:00
Puan Ver : İstihdam Seferberliğinde Rekora Ulaşıldı(10/10)9


CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde rekora koşuluyor.

Seferberlik kapsamında 1 Ocak-29 Mart tarihleri arasında 443 bin 247 kişi işe yerleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, turizm sezonunun açılmasıyla rakamın 1 milyonun üzerine çıkacağını belirterek, "Ben ilk 3 ayda 300-350 bin istihdam bekliyordum. İstihdamın böyle çıkması doğru planlama yaptığımızı gösteriyor. Haziranda rakamı 1 milyona yaklaştıracağız" dedi. Sektör bazında bakıldığında ise 129 bin 952 kişiyle bina-inşaat sektörü öne çıktı. Bunu 41 bin 212 kişiyle perakende ticareti takip etti.



 



kaynak:ahaber








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