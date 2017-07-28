İSVEÇ 1000 KRONLUK BANKNOTA IBRAHİMOVİC'İN FOTOĞRAFINI KOYDU
İsveç, 35 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in portresini 1000 kronluk banknota koydu.
Manchester United'ın eski forveti İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in portresi İsveç'te 1000 kronluk banknota koyuldu.
The Guardian'ın 2012 'En iyi 100 Futbolcu' listesine adını yazdıran Manchester United'ın eski forveti, Zlatan Ibrahimovic, İsveç'te banknotla ölümsüzleşti. Yıldız futbolcunun portresi, ülkenin en büyük banknotu olan 1000 kronluk banknota koyuldu.
"FRANKLIN GİBİ BEN DE VARIM"
Ibrahimovic, Instagram hesabından banknotla fotoğrafını paylaşarak "Benjamin Franklin'iniz de var, ben de" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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