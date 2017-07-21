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İsveç Basını: Küçük Östersunds, Büyük G.Saray'ı Avrupa'dan Attı

İSVEÇ BASINI: KÜÇÜK ÖSTERSUNDS, BÜYÜK G.SARAY'I AVRUPA'DAN ATTI

İsveç basını, Östersunds'un Galatasaray'ı elemesine manşetlerde yer verdi, "Sürpriz tamamlandı. Küçük Östersunds, büyük G.Saray'ı Avrupa Ligi'nden attı." yazdı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 10:00
Puan Ver : İsveç Basını: Küçük Östersunds, Büyük G.Saray'ı Avrupa'dan Attı(9/10)5

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın Östersunds'a elenmesine İsveç basını geniş yer ayırdı. Yüksek tirajlı Aftonbladet Gazetesi sürmanşetinde, "Büyük kulübü eleyen Östersunds'tan müthiş sürpriz" başlığını kullandığı haberin alt başlığında, "Dünya devi Galatasaray'ı yenen Östersunds'un soyunma odasında çılgın kutlama" ifadeleri kullanırken, futbolcu Saman Ghoddos'un, "Daha önce duymadığım şarkıları söyledik. Eğlenmeye dans etmeye devam edeceğiz. İnanılmaz bir geceydi." sözlerine yer verdi.

"KÜÇÜK ÖSTERSUNDS, BÜYÜK GALATASARAY'I AVRUPA'DAN ATTI"

Expressen gazetesi maça geniş yer ayırırken, "Sürpriz tamamlandı, Östersunds yoluna devam ediyor" başlığını kullandı. Haberde, "Küçük Östersunds büyük Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nden attı." cümlesine yer verilirken İsveç ekibinin teknik direktörü Graham Potter'ın, "Futbolcularımın birlikteliği ve cesurca mücadelesi oyunda en büyük etkendi. Kariyerimin en büyük başarısını elde ettim." ifadelerini kullandı.

İsveç resmi haber ajansı TT ise, "Östersunds sürprizi" başlığıyla abonelere geçtiği haberde, "Östersunds, Türk kulübü Galatasaray'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi dışında bıraktı" cümlelerini paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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