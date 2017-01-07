Hakan Balta'yı İskoç Takımına Transfer Ettiler
'uçuyordu, Bir Yere Çarpmadan Yakaladım'
Erciyes Üniversitesi'nin Çatısı Uçtu: Yaralılar Var
Türkiye`nin En Yükseği Kazandırdı!
Buzda Kayıp Düşmemek İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler
Fenerbahçe'de Fernandao Kampa Katıldı
Abd'ye Gönderilen Gülen Dosyaları Mahkemeye Ulaştırılmamış
Bombalı Araç Saldırısı! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı...
İstanbul'da Sınava Giremeyen Öğrencilere İkinci Hak
Rtük'ten 'din Ve Sağlık' İstismarcılarına Ceza
Adil Öksüz'ün Gözaltındayken Görüştüğü Müdür İhraç Edildi
Ünlü Gazeteci Refik Erduran Hayatını Kaybetti!
Özcan Deniz, Dizisinin Başrolünü Aslı Enver'e Verdi
Lenovo Legion Oyuncular İçin Geliyor
Asus Zenfone Ar Nedir?
En Çok Merak Edilen İşlemci: Amd Ryzen
Bitcoin Rekora Koşuyor
Lenovo Akıllı Asistan : Her Eve Aklıyla Girecek!
Samsung Büyüme Hızını Daha Yükseklerde Görmek İstiyor
İsveç, Rüzgar Enerjisi Alanında Rekor Kırmayı Başardı

isveç, rüzgar enerjisi alanında rekor kırmayı başardı

İSVEÇ, RÜZGAR ENERJİSİ ALANINDA REKOR KIRMAYI BAŞARDI

Sınırları içinde oldukça büyük rüzgar çiftliklerine sahip olan İsveç, yakın dönemde rüzgar enerjisi alanında oldukça büyük bir başarıya imza attı.

Tarih : 07 Ocak 2017, 12:15
Puan Ver : İsveç, Rüzgar Enerjisi Alanında Rekor Kırmayı Başardı(9/10)11


Sınırları içinde oldukça büyük rüzgar çiftliklerine sahip olan İsveç, yakın dönemde rüzgar enerjisi alanında oldukça büyük bir başarıya imza attı.



Halihazırda kullanılan enerji kaynaklarının gittikçe azalması, çevreye olumsuz etkisi ve ekonomiye yük getirmesi ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yöneltiyor. İsveç hükümeti de bu konuda ülkesine rüzgar çiftlikleri inşa ederek bu konuda adımlar atmıştı. 2015 yılı içinde rüzgar enerjisinden toplam 16.6 terawatt saat (TWh) elektrik elde eden ülke, bu rakamı 2016 yılında çok daha yukarılara çekmeyi başardı.



Yakın dönemde İsveç'in güney kısmında ortaya çıkan güçlü rüzgarlar bu konuda rekor kırılmasını çok daha kolaylaştırdı. Fırtına sırasında rüzgar çiftlikleri sayesinde 5.7 milyon KWh enerji rakamına ulaşılmış oldu. Bu rakamın yaklaşık olarak ülkede hizmette bulunan 6 nükleer santralin sağlayacağı enerjiye denk olduğu ve İsveç'in elde ettiği en yüksek rüzgar enerjisi olduğu söylendi.



Son yıllarda sadece İsveç değil, Norveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkeleri de alternatif enerji sayesinde elektrik ücretleri konusunda oldukça iyi tasarruf rakamlarına ulaştı.



Epson EB-5000 : Epson'dan yeni iş projektörü








Etiketler: İsveç  Rüzgar  Enerjisi  Alanında  Rekor  Kırmayı  Başardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER