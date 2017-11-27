İsveç'te göçmen karşıtı politikaları savunmasıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Martin Strid, Müslümanlara "Yüzde 100 insan değil" sözleriyle hakaret etti.

İsveç'te İslam ve göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Martin Strid, Müslümanlara hakaret etti.

DEVLET TELEVİZYONUNDA HAKARET ETTİ

İsveç devlet televizyonu SVT'de yayınlanan "Forum" adlı programda konuşan Strid, Müslümanlara yönelik çirkin ifadeler kullandı.

"İSLAM'I ÖĞRENDİKÇE DEHŞETE KAPILIYORUM"

Martin Strid, "Müslümanlar yüzde 100 insan değil." diyerek, İslam'ı öğrendikçe dehşete kapıldığını söyledi.

İLK TEPKİ KENDİ VATANDAŞLARINDAN

Bu arada, Strid'in Müslümanlara yönelik hakaret içeren sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

Ana muhalefet sağ Liberal Moderat Parti Genel Başkanı Jan Björklund, Martin Strid'in Müslümanlar hakkındaki ifadelerine sert tepki gösterirken, "SD'den saf ırkçılık." değerlendirmesinde bulundu.

Liberal Merkez Parti Genel Başkanı Annie Lööf da "SD 'ırkçılığa' kapı açtı. Acaba bu konuda SD lideri Jimmie Akesson'un görüşleri ne?" dedi.

SOL PARTŞ: SAF IRKÇILIK

İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt da Martin Strid'in konuşmasının "saf bir ırkçılık" örneği olduğunu dile getirdi.

MÜSLÜMANLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Norrköping kentinde yaşayan Müslümanlar, Strid hakkında "halklar arasında nefret ve kin yaymak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: haberinburada