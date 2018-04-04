İSVEÇ'TE 3 BÜYÜKELÇİLİĞİN BULUNDUĞU BİNADA YANGIN ÇIKTI: 14 YARALI
İsveç'te, Portekiz, Arjantin ve Tunus büyükelçiliklerinin bulunduğu binada yangın çıktı. Yangında 14 kişi hafif yaralandı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Portekiz, Arjantin ve Tunus büyükelçiliklerinin bulunduğu binada yangın çıktığı bildirildi.
İŞLEMLERDEN MEMNUN KALMAYINCA BİNAYI KUNDAKLADI
İsveç gazetelerinden Aftonbladet'in haberine göre, yangının, Portekiz Büyükelçiliği'nde işi bulunan bir kişinin işlemlerden memnun olmadığı gerekçesiyle binayı kundakladığı iddia edildi. Olaydan hemen sonra 50 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
BİNADA 3 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLİĞİ BULUNUYOR
Devlet televizyonu SVT Stockholm'ün Narvavegen caddesinde üç ülkenin büyükelçiliklerinin bulunduğu binada çıkan yangının merkezinin Portekiz Büyükelçiliği olduğunu duyurdu.
14 KİŞİ YARALANDI
Stockholm Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 20 araç ve 70 itfaiyeci ile müdahale edilen yangında 14 kişinin hafif yaralandığı vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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