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isveç'te bankamatikler para saçtı

İSVEÇ'TE BANKAMATİKLER PARA SAÇTI

İsveç'in Malmö, Göteborg, Stockholm kentlerinde bazı bankamatikler para saçtı. Bankamatikler önünde uzun kuyruklar oluşurken, polis bazı bankamatikleri güvenlik altına aldı.

Tarih : 02 Şubat 2017, 11:11
Puan Ver : İsveç'te Bankamatikler Para Saçtı(7/10)4


Dün akşam Swedbank'a ait banka kartlarıyla bankamatiklerden para çekmek isteyenler bir sürprizle karşılaştı.



Bankamatikler insanların çekmek istedikleri miktarlardan fazla para vermeye başladı. Haberin yıldırım hızıyla yayılması üzerine fazla para veren bankamatikler önünde uzun kuyruklar oluştu. Görgü tanıkları bankamatiklerden para destesiyle ayrılan kişiler gördüklerini söylediler.



BANKAMATİKLER GÜVENLİK ALTINA ALINDI



Bankamatikler önünde olağan dışı çok sayıda insan ve olağan dışı davranışlar ile ilgili ihbar aldıklarını söyleyen polis sözcüsü Johanna Persson polisin fazla para veren bankamatikleri güvenlik altına aldığını söyledi.



 



kaynak:ahaber








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