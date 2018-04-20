İSVEÇ'TE SKANDAL İHMAL! RESMİ KURUMLARDA NAZİ BAYRAĞI DALGALANDIRDILAR
İsveç'te Nazi lideri Adolf Hitler'in doğum gününde, belediyesi binasının da aralarında bulunduğu 3 resmi kuruma Nazi bayrağı asıldı.
Adolf Hitler'in doğum tarihi 20 Nisan'da, İsveç'in başkenti Stockholm'ün Huddinge ilçesinde belediye binası dahil 3 resmi binada, kimliği belirsiz kişilerin üzerinde gamalı haç bulunan Nazi bayrağı dalgalandırdığı bildirildi.
"MİDE BULANDIRICI"
Huddinge Belediye Başkanı Daniel Dronjak, İsveç devlet televizyonu SVT'ye olaya ilişkin açıklama yaptı.
Belediye binasına ırkçıların sembol bayrağının dikilmesini "oldukça üzücü" ve "mide bulandırıcı" olarak değerlendiren Dronjak, bayrağın sabah fark edilerek hemen indirildiğini söyledi.
SORUŞTURULUYOR
Dronjak, Huddinge'de demokrasinin kalbine suikast yapıldığını dile getirdi. Stockholm Emniyet Müdürlüğü ise yazılı açıklamayla Nazi bayrağının Huddinge Belediyesi dışında Stockholm'ün 2 bölgesinde de dalgalandırıldığını duyurdu.
Açıklamada, Stockholm'ün Tyresö ve Centralbron bölgelerinde bulunan iki resmi binanın direklerine Nazi bayrağı çekildiği belirtilirken, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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