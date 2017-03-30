İSVEÇ'TE 'ŞÜPHELİ PAKET' ALARMI
Malmö'deki bir caddede, el bombası veya başka bir patlayıcı olduğu tahmin edilen 'şüpheli madde' sebebiyle trafiğe kapandı
İsveç'in Malmö kentinde bir cadde "şüpheli paket" nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Malmö'nün Södra Förstads Caddesinde "şüpheli madde"nin bulunmasının ardından caddenin büyük bir bölümü trafiğe kapatılarak emniyet kordonu altına alındı.
kaynak:habertürk
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