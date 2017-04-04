İSVEÇ'TE ŞÜPHELİ PAKET ALARMI!
İsveç'te bir sağlık merkezi önünde bulunan şüpheli paket güvenlik güçlerini harekete geçirdi
İsveç'in kuzeyindeki Luleå kentinde sağlık merkezinin önünde bulunan bulunan şüpheli paket kent polisini alarma geçirdi.
Bu sabah tespit edilen şüpheli paket üzerine bölgeyi polis güvenlik kontrolüne aldı. Sağlık merkezi ziyarete kapatılırken yakınlardaki okulun 165 öğrencisin de okula girişleri önlendi.
Bomba olmasından şüphenilen paketin incelenmesi için çağrılan bomba uzmanlarının öğleden önce olay yerinde olması bekleniyor.
kaynak:habertürk
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