İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
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İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti

İSVEÇ'TE YILIN KAHRAMANI ÖDÜLÜ 63 YAŞINDAKİ KONYALI FATMA ANNE'YE GİTTİ

İsveç'te "Yol gösterici" dalında "yılın kahramanı" ödülüne 7 çocuk annesi 63 yaşındaki Konyalı Fatma İpek Alcı layık görüldü.

Tarih : 12 Aralık 2017, 06:00
Puan Ver : İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti(5/10)1

İsveç'te "Yol gösterici" dalında "yılın kahramanı" ödülü 63 yaşındaki Türk anne Fatma İpek Alcı'ya verildi.

EN FAZLA OYU ALAN ADAY OLDU

Alcı, İsveç'in en önemli gazetelerinden Aftonbladet tarafından düzenlenen ve kazananın halkın oylarıyla belirlendiği yarışmada en fazla oyu alan aday oldu.Başkent Stockholm'de siyaset, sanat ve spor alanından seçkin davetlilerin katıldığı "2017 İsveçli kahramanlar" ödül töreni düzenlendi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALICI'YI TEBRİK ETTİ

Törene katılan İsveç Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Gustav Fridolin ve İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, "yol gösterici" dalında yılın kahramanı seçilen Fatma İpek Alcı'yı tebrik etti.Konya'nın Kulu ilçesinden 30 sene önce İsveç'e geldiğini vurgulayan Alcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi."TÜRK KADINLARININ EVDE OTURMADIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİK"

Stockholm'ün Botyrka ilçesine bağlı Fittja Mahallesi'nde 2 sene önce Türkiye'den gelen orta yaş üzerindeki kadınları toplayarak bir güvenlik derneği kurduğunu anlatan Fatma İpek Alcı, "Derneğe üye 20'den fazla kadın cuma, cumartesi Fittja Mahallesi'nde gece yürüyüşüne çıkarak, mahallenin güvenliğini sağlamaya özen gösterdik. Geceleri mahallede olay çıkartan, dükkanların camını kıran gençlere engel olduk. Türk kadınlarının evde oturmadığını ve sosyal hayata olan katkılarını gözler önüne serdik. Bizim bu yaptığımız girişim, belediye ve polis teşkilatında takdirle karşılandı. Onlar da bize her türlü desteği verdi. Zaten ödül töreninde de sahneye diğer kadın arkadaşlarımı da çağırarak onurlandırdılar. Böyle bir inisiyatiften dolayı göçmen kadınlara yol gösterici olarak yılın kahramanı seçildim. Bu ödülü Türk kadınları adına aldım." dedi.İSVEÇ BASINI TRUMP'A TÜRK KADINLARINI ÖRNEK VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump'ın ilk seçildiği dönemde, göçmenlerin olay çıkartmasını kastederek, "İsveç'te dün akşam neler oldu?" sözüne karşılık İsveç basının, "Göçmen anneler İsveç'te güvenlik gezisi yapıyor" şeklinde haberler yaptığını aktaran Alcı, söz konusu haber ve fotoğrafların önemli bir gündem oluşturduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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