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İsveç'ten yıllar sonra itiraf! Tarifi Osmanlı'ya sığınan kral almış

İSVEÇ'TEN YILLAR SONRA İTİRAF! TARİFİ OSMANLI'YA SIĞINAN KRAL ALMIŞ

İsveç'in resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Osmanlı'ya sığınan Kral Demirbaş Şarl tarafından Türklerden alındığı itiraf edildi.

Tarih : 29 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : İsveç'ten Yıllar Sonra İtiraf! Tarifi Osmanlı'ya Sığınan Kral Almış(5/10)1

İsveç Devletinin resmi Twitter hesabından, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin Türklere ait olduğu itiraf edildi.

TARİFİ KRAL 12. KARL ÜLKESİNE GETİRMİŞ

Twitter hesabı "Sweden.se"den yapılan paylaşımda, köfte fotoğrafı kullanılarak, "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım." ifadeleri kullanıldı.

KRALLARI OSMANLI TOPRAKLARINA SIĞINMIŞ

Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını söyledi.

Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.

KAHVE VE LAHANA DOLMASININ DA TARİFİNİ ALMIŞ

Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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