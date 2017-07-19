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İsviçre'de Donmuş Cesetlerin 75 Yıl Önce Kaybolan Çifte Ait Olduğu Sanılıyor
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İsviçre'de Donmuş Cesetlerin 75 Yıl Önce Kaybolan Çifte Ait Olduğu Sanılıyor

İSVİÇRE'DE DONMUŞ CESETLERİN 75 YIL ÖNCE KAYBOLAN ÇİFTE AİT OLDUĞU SANILIYOR

İsviçre Alplerinde 75 yıl önce kaybolan Marcelin ve Francine Dumuoulin çiftinin donmuş cesedi Valais kantonundaki bir kayak merkezi yakınlarında bulundu.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 10:10
Puan Ver : İsviçre'de Donmuş Cesetlerin 75 Yıl Önce Kaybolan Çifte Ait Olduğu Sanılıyor(8/10)4

İsviçre'de bir teleferik işçisi önce taş kümesi gördüğünü sandı, yaklaştığında ise sırt çantası ve bazı kaplarla su şişesi gördü. Bulunan cesetler, 1942 yılında birden ortadan kaybolan çiftin çocuklarını gözyaşlarına boğdu. Kesin sonucu DNA testi belirleyecek.

DONMUŞ CESETLERİN 75 YIL ÖNCE KAYBOLAN ÇİFTE AİT OLDUĞU SANILIYOR

İsviçre Alplerindeki Tsanfleuron buzulunda hafta sonu bulunan iki donmuş cesedin, 75 yıl önce kaybolan bir çifte ait olduğu sanılıyor. Bir teleferik çalışanı, yan yana duran donmuş cesetleri 2 bin 600 metre yükseklikte tesadüfen gördü.

"ARKADAŞLARIMIZDAN BİRİ ÖNCE GÖRDÜĞÜ KÜTLEYİ TAŞ KÜMESİ SANDI"

Glacier 3000 kayak tesisi yöneticisi Bernhard Tschannen, "Arkadaşlarımızdan biri önce, gördüğü kütleyi bir taş kümesi sandı. Biraz daha yaklaştığında, sırt çantası ve bazı kaplarla, su şişesi gördü. Sonra da birer çift erkek ve kadın çorabına rastladı" dedi.

DONMUŞ KÜTLE ERİYİNCE CESETLERİN ORTAYA ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Yerel medya, yedi çocuk sahibi Marcelin ve Francine Dumoulin çiftinin 1942 yılında birden ortadan kaybolduğunu aktarıyor. Bir buzul yarığına yuvarlanan çiftin on yıllarca buz tabakalarının altında kalıp donmuş kütle eriyince cesetlerin ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

ÇİFTİN ÇOCUKLARI BÜTÜN YAŞAMLARINI ANNE BABASINI ARAMAKLA GEÇİRDİ

Şu anda çiftin en genç kızı 79 yaşında ve tek isteği anne babasının naaşlarını hak ettiği şekilde toprağa verebilmek. Gözyaşlarına boğulan Marceline Udry-Dumoulin, bütün yaşamlarını anne babasını aramak için geçirdiklerini söyledi.

SONUCU DNA TESTİ BELİRLEYECEK

Polis kayıtlarına göre çiftin kaybolduğu bilgisi 15 Ağustos 1942'de kayda geçmiş, bölgede 1925 yılından itibaren 280 kişiyle ilgili kayıp ihbarı var. Sonucu DNA testi belirleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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