İSVİÇRE'DE YAZ KAMPINDA UÇAK DÜŞTÜ, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsviçre'de yaz kampında, tek motorlu uçağın düşmesi sonucunda pilot dahil üç kişi hayatını kaybetti.
İsviçre'nin Graubunden kantonundaki bir yaz kampında uçak düştü. Pilot ve yanında bulunan 14 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti.
ÜÇÜNCÜ GENÇ AĞIR YARALI
Uçaktaki üçüncü genç yolcunun ise ağır yaralı olduğu öğrenildi.
UÇAK HAVACILIK KULÜBÜNE AİT
Kamptaki havacılık kulübünün idaresinde bulunan tek motorlu uçağın düşmesi olayını doğrulayan polis sözcüsü, olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hediye Edilen Kolinin İçinden, Taksi Plakası Olan Market Alışveriş Arabası Çıktı
- Antalya'da 5 Metrelik Köpek Balığı Oltaya Takıldı
- Dernek Görünümlü Pavyonda Gözaltına Alınan Kadınlardan İlginç Savunma: Müşteri Olarak Gelmiştik
- Dubai'de 79 Katlı Gökdelende Yangın Çıktı
- İbb, Simitçi Döven Güvenlikçi Açıklaması !
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Gomis: Negredo 35 Gol Atacağını Söylemiş Ama Bence Rakiplere Saygısızlık
- Fenerbahçe Yönetimi, Cagliari Maçını Ücretsiz Yaptı
- Kjaer Yeniden Türkiye'ye Geliyor
- Beşiktaş'ın Yeni Transferi Negredo: Transfer İçin Ben De Birini Arayacağım
- Levent Şahin, Lucescu'nun İsteğiyle Fenerbahçe-Sturm Graz Maçını İzledi
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'nin İnsansız Hava Aracı Yemen'de Bir Minibüsü Vurdu: Araç Sahibi Öldü, 2 Kızı Yaralı
- Afganistan'da Abd Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
- İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Ve Rüşvetten Soruşturma Başlatıldı
- Kan Donduran Görüntü! Tartıştığı Hamile Kadının Karnını Tekmeledi
Bu Haberle İlgili Yorumlar