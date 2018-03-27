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İtalya - İngiltere maçı öncesi güvenlik skandalı patlak verdi

İTALYA - İNGİLTERE MAÇI ÖNCESİ GÜVENLİK SKANDALI PATLAK VERDİ

Wembley'de İtalya ile maç yapacak İngiliz futbolcuların otelinde güvenlik skandalı patlak verdi. Kurnaz taraftar, kimseye fark ettirmeden futbolcuların odasına girip görüntü çekti.

Tarih : 27 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : İtalya - İngiltere Maçı Öncesi Güvenlik Skandalı Patlak Verdi(10/10)6

Milli takım haftasında ilginç bir olay İngiltere gündemine bomba gibi düştü. The Sun'ın haberinde, İngiltere Milli Takım yıldızları Marcus Rashford ile Jese Lingard'ın kaldığı odaya bir taraftar girerek video görüntüleri çekti.

Milli takımın kamp yaptığı oteldeki bu güvenlik zaafı yankı uyandırdı. İki yıldızın odasının kapısını çalan taraftar, ilk önce oda servisi olarak kendini tanıttı.

10 DAKİKA SONUNDA GERÇEĞİ ANLADILAR

Odaya berberin geleceğini bekleyen ve bu yönde düşüncede olan Lingard ile Rashford, 10 dakikalık görüntülerin sonunda gerçeği anlayınca şoke oldu. Elinde kamerayla özel odaya giren taraftarın, olaydan bir gün önce havuzu kullanma bahanesiyle otele girip, kamerayı da yanında soktuğu tespit edildi.

"SIKINTILI DURUM YAŞANMADI"

Daha sonra konuyla alakalı FA yetkilileri de bir açıklama yaparak, otel güvenliğinin artırıldığını, sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını ve polislerin tüm görevlilerle görüştüğü belirtildi.

Ayrıca otelin iki sağlık kulübü üyesiyle de bu olay sonra görüşüldüğü ifade edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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