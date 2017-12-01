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İtalya Kupasında Udinese, Sahasında Perugia'yı 8-3 Yendi

İTALYA KUPASINDA UDİNESE, SAHASINDA PERUGİA'YI 8-3 YENDİ

İtalya Kupası son 32 turunda Udinese sahasında Perugia'yı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 8-3 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Tarih : 01 Aralık 2017, 02:50
Puan Ver : İtalya Kupasında Udinese, Sahasında Perugia'yı 8-3 Yendi(10/10)6

İtalya Kupası son 32 turunda Udinese-Perugia maçı tam bir gol duellosuna sahne oldu. Ev sahibi ekip sahadan 8-3'lük skorla ayrıldı ve turladı.

ESKİ BARCELONALI MAXI LOPEZ 4 GOL ATTI

Ev sahibi ekibin 33 yaşındaki Arjantinli golcüsü Maxi Lopez tam 4 gol atarak takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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