İTALYA KUPASINDA UDİNESE, SAHASINDA PERUGİA'YI 8-3 YENDİ
İtalya Kupası son 32 turunda Udinese sahasında Perugia'yı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 8-3 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
İtalya Kupası son 32 turunda Udinese-Perugia maçı tam bir gol duellosuna sahne oldu. Ev sahibi ekip sahadan 8-3'lük skorla ayrıldı ve turladı.
ESKİ BARCELONALI MAXI LOPEZ 4 GOL ATTI
Ev sahibi ekibin 33 yaşındaki Arjantinli golcüsü Maxi Lopez tam 4 gol atarak takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar