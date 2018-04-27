Igor Tudor, Süper Lig'de forma giyen 4 futbolcuyu transfer listesine aldı.

Udinese'nin satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak istediği Tolga Ciğerci için 3 milyon Euro önereceği iddia edildi. Tolga Ciğerci'nin 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bonservis bedelini ödemek istemeyen Udinese, Tolga Ciğerci'yi 1 yıl kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.

TOLGAY VE ISLA DA LİSTEDE

Tudor'un Süper Lig'den istediği oyuncu Tolga Ciğerci ile sınırlı değil. Hırvat Teknik adam Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da birer ismi listesine ekledi. Beşiktaş'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Tolgay Arslan'ı istediği belirtilen Tudor'un, yıldız oyuncu için girişimlere başlayacağı belirtildi.

Hırvat teknik adamın hedefindeki bir başka isim ise Fenerbahçeli sağ bek Mauricio Isla. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın gözden çıkardığı Isla'nın daha önce Udinese forması giymesi bu transferde Tudor'un elini güçlendiriyor.

SELEZNYOV'U DA İSTİYOR

Tudor, forvet takviyesi için de Süper Lig'den bir isimle temas halinde. Karabükspor'da birlikte çalıştığı Seleznyov'a kanca atan Udinese, Akhisarspor'la pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Fotomaç

Kaynak: haberinburada