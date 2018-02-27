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İtalya Milli Takımı, Buffon'la Chiellini'yi Takıma Geri Çağırdı

İTALYA MİLLİ TAKIMI, BUFFON'LA CHİELLİNİ'Yİ TAKIMA GERİ ÇAĞIRDI

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü, İsveç maçı sonrası ağlayarak milli takımı bırakan Buffon ile Chiellini'yi tekrar kadroya çağırdı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 16:30
Puan Ver : İtalya Milli Takımı, Buffon'la Chiellini'yi Takıma Geri Çağırdı(9/10)5

İtalya Milli Takımının Teknik Direktörü Luigi Di Biagio, 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edemedikleri İsveç maçı sonrası ağlayarak milli takımı bıraktığını açıklayan Gianluigi Buffon'a açık bir çağrı yaptı.

İtalyan teknik adam tecrübeli kalecinin İsveç maçından sonra milli takım kariyerini noktalamasının doğru olmadığını düşündüğünü ve bu nedenle 2 ya da 3 maçlığına tekrar milli formayı giymeye davet ettiğini söyledi.

CHIELLINI DE DÖNÜYOR

Di Biagio ayrıca milli takımdan emekliliğini açıklayan bir diğer isim Chiellini'yi de yeniden çağırdığını ifade etti.

Chiellini ve Buffon'un teklifi kabul edip mart ayındaki Arjantin ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeleri bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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