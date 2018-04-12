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İtalya Suriye İçin Kararını Verdi: Saldırılara Katılmayacağız
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İtalya Suriye İçin Kararını Verdi: Saldırılara Katılmayacağız

İTALYA SURİYE İÇİN KARARINI VERDİ: SALDIRILARA KATILMAYACAĞIZ

İtalya Başbakan Vekili Paolo Gentiloni, Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını duyurdu. Gentiloni, müttefiklerine lojistik destek vereceklerini söyledi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : İtalya Suriye İçin Kararını Verdi: Saldırılara Katılmayacağız(7/10)3

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından İtalya Başbakan Vekili Paolo Gentiloni de Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını duyurdu.

MÜTTEFİKLERİNE LOJİSTİK DESTEK SAĞLAYACAK

Operasyonlara katılmayacağını söyleyen Gentiloni ancak müttefiklere lojistik destek sağlayacaklarını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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