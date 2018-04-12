İtalya Başbakan Vekili Paolo Gentiloni, Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını duyurdu. Gentiloni, müttefiklerine lojistik destek vereceklerini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından İtalya Başbakan Vekili Paolo Gentiloni de Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını duyurdu.

MÜTTEFİKLERİNE LOJİSTİK DESTEK SAĞLAYACAK

Operasyonlara katılmayacağını söyleyen Gentiloni ancak müttefiklere lojistik destek sağlayacaklarını belirtti.

Kaynak: haberinburada