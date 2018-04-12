İTALYA SURİYE İÇİN KARARINI VERDİ: SALDIRILARA KATILMAYACAĞIZ
İtalya Başbakan Vekili Paolo Gentiloni, Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını duyurdu. Gentiloni, müttefiklerine lojistik destek vereceklerini söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından İtalya Başbakan Vekili Paolo Gentiloni de Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacaklarını duyurdu.
MÜTTEFİKLERİNE LOJİSTİK DESTEK SAĞLAYACAK
Operasyonlara katılmayacağını söyleyen Gentiloni ancak müttefiklere lojistik destek sağlayacaklarını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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