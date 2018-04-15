İtalya Serie A'da Napoli, deplasmanda Milan ile 0-0 berabare kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

İtalya Serie A'nın 32. haftasının dev maçında Milan evinde Napoli ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadele golsüz sona erdi.

İki takımın da birçok pozisyon bulduğu ancak son vuruşu yapamadığı karşılaşmada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

NAPOLI PUANINI 78 YAPTI

Bu sonucun ardından Napoli puanını 78 yaptı ve şampiyonluk yolunda bir darbe daha aldı. Milan ise üst üste 3. beraberliği sonrasında 53 puanda kaldı.

Serie A'nın 33. haftasında Napoli evinde Udinese ile karşılaşacakken, Milan ise deplasmanda Torino'ya konuk olacak.

Kaynak: haberinburada