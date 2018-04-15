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İtalya'da Napoli, Deplasmanda Milan İle Golsüz Berabere Kaldı
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İtalya'da Napoli, Deplasmanda Milan ile Golsüz Berabere Kaldı

İTALYA'DA NAPOLİ, DEPLASMANDA MİLAN İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI

İtalya Serie A'da Napoli, deplasmanda Milan ile 0-0 berabare kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

Tarih : 15 Nisan 2018, 18:30
Puan Ver : İtalya'da Napoli, Deplasmanda Milan İle Golsüz Berabere Kaldı(6/10)2

İtalya Serie A'nın 32. haftasının dev maçında Milan evinde Napoli ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadele golsüz sona erdi.

İki takımın da birçok pozisyon bulduğu ancak son vuruşu yapamadığı karşılaşmada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

NAPOLI PUANINI 78 YAPTI

Bu sonucun ardından Napoli puanını 78 yaptı ve şampiyonluk yolunda bir darbe daha aldı. Milan ise üst üste 3. beraberliği sonrasında 53 puanda kaldı.

Serie A'nın 33. haftasında Napoli evinde Udinese ile karşılaşacakken, Milan ise deplasmanda Torino'ya konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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