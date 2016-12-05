

İtalya'da Pazar günü gerçekleşen Referandumdan AB karşıtları büyük bir zafer elde etti. İtalyan halkının %60'ı Renzi hükümetinin hazırladığı anayasa değişiklik teklifine 'hayır' dedi. Sonuçların açıklanmasının ardından Renzi istifa edeceğini açıklarken, İtalya'da büyük bir siyasi belirsizlik sürecine girdi.







İtalyan Anayasa'nın 139 maddesinden 47'sinin değiştirilmesini öngören referandum için Renzi, 'evet' kampanyasını yürüttü. Muhalefet ve AB karşıtı kesimler ise söz konusu Anayasa değişikliğine karşı 'Hayır' dedi. Renzi, siyasi geleceğini etkileyecek olan söz konusu referandum öncesi yaptığı açıklamada 'evet' oyunun çıkmaması durumunda istifa edeceğini söyledi.







kaynak:yenişafak