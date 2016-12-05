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italya'daki sonuç ab'yi endişendiriyor

İTALYA'DAKİ SONUÇ AB'Yİ ENDİŞENDİRİYOR

İtalya'da Pazar günü gerçekleşen Referandumdan AB karşıtları büyük bir zafer elde etti.

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:41
Puan Ver : İtalya'daki Sonuç Ab'yi Endişendiriyor(10/10)12


İtalya'da Pazar günü gerçekleşen Referandumdan AB karşıtları büyük bir zafer elde etti. İtalyan halkının %60'ı Renzi hükümetinin hazırladığı anayasa değişiklik teklifine 'hayır' dedi. Sonuçların açıklanmasının ardından Renzi istifa edeceğini açıklarken, İtalya'da büyük bir siyasi belirsizlik sürecine girdi.



İtalyan Anayasa'nın 139 maddesinden 47'sinin değiştirilmesini öngören referandum için Renzi, 'evet' kampanyasını yürüttü. Muhalefet ve AB karşıtı kesimler ise söz konusu Anayasa değişikliğine karşı 'Hayır' dedi. Renzi, siyasi geleceğini etkileyecek olan söz konusu referandum öncesi yaptığı açıklamada 'evet' oyunun çıkmaması durumunda istifa edeceğini söyledi.



 



kaynak:yenişafak








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