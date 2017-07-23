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İtalyan Basını: Strinic, Dünya Kupası'nda Oynamak İçin G.Saray'a Gidecek
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İtalyan Basını: Strinic, Dünya Kupası'nda Oynamak İçin G.Saray'a Gidecek

İTALYAN BASINI: STRİNİC, DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İÇİN G.SARAY'A GİDECEK

İtalyan gazeteci Giovanni Scotto, Napoli'de forma giyen Ivan Strinic'in, Dünya Kupası'nda oynayabilmek için Galatasaray'ı tercih ettiğini belirtti.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : İtalyan Basını: Strinic, Dünya Kupası'nda Oynamak İçin G.Saray'a Gidecek(9/10)5

Sol bek transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilk hedeflerinden olan Ivan Strinic konusunda İtalya'da yeni bir açıklama geldi.

Napoli'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Giovanni Scotto, katıldığı canlı yayında Galatasaray ve Strinic transferiyle ilgili konuştu.

İtalyan gazeteci Strinic konusunda birkaç formalite kaldığını söylerken "Strinic artık Galatasaray'da diyebiliriz. Yalnızca birkaç formalite kaldı. Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için düzenli oynayacağı bir takımda yer almak istiyor. O da tercihini yaptı" ifadelerini kullandı.

3 MİLYON EURO'YA GALATASARAY'A SOL BEK

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Napoli ile Strinic konusunda 3 milyon Euro bonservis bedeline anlaşmaya vardı.

2015'te Dnipro'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Ivan Strinic, geçtiğimiz sezon Napoli formasını 15 kez giyerken 2 de asist yapmıştı. Kariyerinde daha önce Hajduk Split forması da giyen Strinic, 2010 yılından bu yana terlettiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 39 kez boy gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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