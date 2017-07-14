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İtalyan Dergisi L'Ultimo Uomo, Dünya Tarihinin En Kötü 20 Saniyesini Seçti

İTALYAN DERGİSİ L'ULTİMO UOMO, DÜNYA TARİHİNİN EN KÖTÜ 20 SANİYESİNİ SEÇTİ

İtalyan L'Ultimo Uomo dergisi, 1993 yılında oynanan QPR-Manchester City maçında geçen 20 saniyeyi, dünya tarihinin en kötü 20 saniyesi seçti.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : İtalyan Dergisi L'ultimo Uomo, Dünya Tarihinin En Kötü 20 Saniyesini Seçti(7/10)3

İtalya'nın L'Ultimo Uomo dergisi, yaptığı araştırma sonucunda, dünya tarihinin en kötü 20 saniyesini seçti.

VE SEÇİLEN QPR-MANCHESTER CİTY MAÇI

1993 yılında oynanan FA Cup 4. tur mücadelesinde QPR ile Manchester City karşı karşıya geldi. Maçın içerisinde öyle bir 20 saniye var ki, dünya futbol tarihinin belki de en talihsiz, absürt ve komik 20 saniyesi olabilir. İşte bu 20 saniye, İtalyan dergisi tarafından tarihin en kötü 20 saniyesi seçildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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