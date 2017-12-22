İTALYAN DEVİ ROMA, CENGİZ ÜNDER KARARINI VERDİ
Cengiz Ünder'in menaceri Ömer Koray Uzun, Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın programında katıldı. Koray Uzun, Roma'nın Cengiz'i kiralamak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.
Roma'nın devre arasında kiralayacağı iddia edilen Cengiz Ünder hakkında en net açıklama menaceri Ömer Koray Uzun'dan geldi.
"CENGİZ'İN ADAPTASYON SÜRECİNİ ÇABUK ATLATTIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR"
Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programında konuşan Uzun, "Monchi'yle bir toplantı gerçekleştirdik ve bu konuyu konuştuk. İddiaların aksine Cengiz'den son derece memnun olduklarını bana söyledi. Kesinlikle kiralamak gibi bir düşünceleri yok. Cengiz'in adaptasyon sürecini çabuk atlattığını düşünüyorlar. Biz de zaten bu konuda aynı fikirdeyiz. Cengiz de Roma gibi büyük bir takımda bulunmaktan çok mutlu. Zaten bakıldığında Roma'nın bu sezon oynadığı 23 resmi maçın 10'unda Cengiz'e şans verilmiş, yani oyuncu havuzunda düşünülen bir isim olduğu, takımın bir parçası olduğu buradan da belli oluyor" ifadelerini kullandı.
"3 BÜYÜKLER YOK"
3 büyüklerle adı anılan Cengiz için şu an böyle bir seçenekin ortada olmadığına da vurgu yapan Ömer Koray Uzun, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu haberleri ben de herkes gibi basından takip ediyorum. Ancak net bir ifadeyle Türkiye'den herhangi bir takımla görüşmemiz olmadığını herkesin bilmesini isterim."
Kaynak: haberinburada
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