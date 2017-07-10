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İtalyan Ekibi Lazio, Selçuk İnan'ı Gözüne Kestirdi

İTALYAN EKİBİ LAZİO, SELÇUK İNAN'I GÖZÜNE KESTİRDİ

İtalyan ekibi Lazio, Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ın transferi için düğmeye bastı. Transferin önündeki tek engel, milli futbolcunun yüksek maaşı.

Tarih : 10 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : İtalyan Ekibi Lazio, Selçuk İnan'ı Gözüne Kestirdi(10/10)6

Galatasaray'da yolcular arasına Selçuk İnan da eklendi. Bir süredir yeterli performansı gösterememesi nedeniyle taraftarların tepki gösterdiği isimlerin başında gelen Selçuk için bir teklif gelmesi halinde yönetim tarafından değerlendirmeye alınacak. 32 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusuna Çin ve İngiltere'den ilginin olduğu belirtilirken bunların arasına İtalya da eklendi.

OĞUZHAN'LA RAKİP

Lazio, Milan'la anlaşan Lucas Biglia'nın yerine oyuncu bakarken hedefinin Selçuk ve Beşiktaş'tan Oğuzhan olduğu belirtildi. Çizme basınına da yansıyan haberde, ara transfer döneminde İgnacio Camacho için girişimlerde bulunan ancak kadrosuna katamayan Lazio'nun, bu kez Oğuzhan ve Selçuk için girişimde bulunacağı ifade edildi. Öte yandan geçtiğimiz sezon başında da Lazio ile anılan Oğuzhan'ın siyah-beyazlı takımdan ayrılmayı düşünmemesi Selçuk'u ön plana çıkartıyor.

"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in planlarında önemli bir rol oynayan Oğuzhan Özyakup geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili "Şu anda buradayım. Bu sorular çok soruldu. Ben Beşiktaş'ta çok mutluyum, bunu her röportajımda dile getirdim" ifadelerini kullandı.

MAAŞI YÜKSEK

Fotomaç'ın haberine göre; 2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı terleten ve 2012 yılından bu yana kaptanlık pazubandını taşıyan Selçuk İnan'da takımda yüksek maaş alan futbolcular arasında yer alıyor.

6 MİLYON EURO'SU GARANTİ

Sarı-kırmızılı takımda 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Selçuk, gelecek sezon için 2.9 milyon Euro garanti ücret, sonraki sezon için ise 2.95 milyon euro garanti ücret alacak. Milli oyuncunun, Lazio veya başka bir takımla anlaşması halinde bu ücretin garanti edilmesini isteyeceği belirtiliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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