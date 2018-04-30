İTALYAN EKİBİ ROMA, TALİSCA'NIN TRANSFERİ İÇİN BENFİCA'YLA ANLAŞTI
İtalya'da Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Anderson Talisca'nın transferi için Benfica'yla her konuda anlaştı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'yla ilgili İtalyan basınından gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınından Corriere della Sera gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Cengiz Ünder'in takımı Roma, Talisca'nın transferi konusunda Benfica'yla her konuda anlaştı.
MONCHI, TALISCA'YLA GÖRÜŞECEK
Haberde Roma sportif direktörü Monchi'nin gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladığını ve yakında Talisca'yla da görüşeceği öne sürüldü.
Siyah Beyazlılar'ın iki yıldır kiralık olarak oynattığı Talisca için 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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