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İtalyan Ekibi Roma, Yeni Stadı İçin Sonunda İzin Aldı

İTALYAN EKİBİ ROMA, YENİ STADI İÇİN SONUNDA İZİN ALDI

İtalyan ekibi Roma, 2014'ten beri yapımı için beklediği yeni stadyumu için gerekli izni sonunda aldı.

Tarih : 06 Aralık 2017, 20:40
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İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Roma'nın, yeni stadının inşasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, belediye ve hükümetten gereken onayların 24 Kasım'da alınması sonrası inşaata ilişkin düzenlemeler hakkında yetkili mercilerle gerçekleştirilen toplantılar da olumlu sonuçlandı.

BAŞKAN ÇOK MUTLU

Açıklamada görüşüne yer verilen Roma Kulübü Başkanı Jim Pallotta, "Taraftarlarımız, kulübümüzün geleceği ve Roma kenti için ne anlama geldiğini bildiğim için alınan karardan ötürü çok memnunum. Onlara, hak ettikleri stadı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni Kolezyum" diye nitelendirilen ve Tor di Valle semtinde yapılması planlanan Roma Stadı, 2014'ün mart ayında projelendirilmişti. Kulübün Roma Belediyesi ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle yapımı uzayan projeye, taraftarların yürüttüğü kampanya sayesinde, bazı değişikliklerin gerçekleşmesi koşuluyla izin verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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