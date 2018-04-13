İtalya Serie A'da Inter'in geçtiğimiz Pazar günü Torino ile karşılaştığı mücadelede inanılmaz bir olay yaşandı. Torino'nun 1-0 üstün götürdüğü mücadele esnasında Inter forması giyen Antonio Candreva'nın kullandığı serbest vuruş bir güvenlik görevlisinin beline isabet etti.

Beline gelen şut sonrasında şiddetli bir ağrı hisseden güvenlik görevlisi, ilk etapta yaşanan olayın ne derecede önemli olduğunun farkına varmadı. Antonio Candreva'nın kullandığı frikiğin, bir güvenlik görevlisinin beline gelmesi sonucu görevlinin dalağının parçalandığı ortaya çıktı.

HASTANEYE KALDIRDILAR

Candreva'nın şutunda dalgağına top gelen görevli, ağrı hissetmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığı anda ise görevlinin dalağından büyük bir problem yaşadığı doktorlar tarafından tespit edildi.

Şutun gelmesiyle dalağı parçalanan güvenlik görevlisi, acilen ameliyata alındı. Talihsiz kişinin dalağının parçalandığı ve ameliyat ile dalağın alınması gerektiği kararlaştırıldı.

İKİ TAKIM DA ZİYARET ETTİ

Yapılan ameliyatta dalağı alınan stat görevlisinin durumu ameliyatın ardından kısa bir dinlenme süreci sonrasında normale döndü.Yaşanan bu olaydan sonra iki kulübün de görevliye ziyarette bulunduğu ve güvenlik detaylarının da yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada