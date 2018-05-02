İtalyan futbolunun efsanelerinden Pirlo'nun jübile maçı için dünya futbolunun en ünlü isimleri San Siro'da bir araya gelecek.

İtalyan futbolunun yıldızlarından Pirlo Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS'in sona ermesinin ardından aktif futbolculuk yaşamına noktayı koymuştu. Pirlo'nun jübile maçı ise dünya futbolunun en ünlü isimlerinin buluşmasına sahne olacak.

Kariyerinde İtalya milli takımı ile 2006 Dünya Kupası, Milan ile 2003 ve 2007 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, Juventus ve Milan ile 6 İtalya Ligi Serie A şampiyonluğu bulunan ve 2013-2015 arasıdna 3 kez İtalya'da yılın futbolcusu seçilen İtalyan futbolunun ünlü ismi Andrea Pirlo, MLS sezonunun bitiminin ardından formasını giydiği New York City FC'nin kendisi için son durak olduğunu söyleyerek emekli olma kararını açıklamıştı.

FUTBOL ŞÖLENİ OLACAK

Pirlo'nun resmi veda maçı ise kendisine veda etmek isteyen pek çok efsanevi ismin buluşacağı bir futbol şöleni olacak.

21 Mayıs'ta oynanacak jübile maçı için Paolo Maldini, Gianluigi Buffon ve Frank Lampard davet edilen isimler arasında. Ayrıca Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Alessandro Costacurta, Mauro Camoranesi, Gennaro Gattuso, Rui Costa, Clarence Seedorf ve Francesco Totti'nin de bu ünlü yıldıza veda etmek için sahada olacağı bildirildi.

Karşılaşma Milano'nun San Siro Stadı'nda oynancak ve maçtan elde edilecek gelir yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Kaynak: haberinburada