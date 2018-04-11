Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Roma, 4-1'lik yenilginin rövanşında büyük bir mucizeyi gerçeğe dönüştürerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Oyuna sonradan giren Cengiz Ünder ise üçüncü golün asistini yapan isim oldu.

İTALYAN SPİKER DELİYE DÖNDÜ

Maçı anlatan İtalyan spiker, skorun 3-0'a gelmesiyle mikrofon başında kendinden geçti. Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Kaynak: haberinburada