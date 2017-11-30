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İtalyan spor gazetesinin manşetini Erdoğan süsledi

İTALYAN SPOR GAZETESİNİN MANŞETİNİ ERDOĞAN SÜSLEDİ

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk futboluna katkılarını yazdı, "Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonasında favori konumda." ifadelerini kullandı.

Tarih : 30 Kasım 2017, 11:00
Puan Ver : İtalyan Spor Gazetesinin Manşetini Erdoğan Süsledi(6/10)2

İtalyan basınının saygın spor gazetesi La Gazetta dello Sport, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk futboluna yaptığı inanılmaz katkıları yazdı.

Akşam'ın haberine göre; gazetenin manşetten verdiği haberde şu ifadeler kullanıldı:

"TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

"Türkiye 10 yıl içinde 38 yeni stadyum yaptı. Euro 2024 adaylığı için inanılmaz yatırımlar yapıldı. Kendisi de eski bir futbolcu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk futbolu için büyük bir şans. Onun öncülügünde Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda favori konumda.

"OTOYOLLARLA İNANILMAZ İŞLERE İMZA ATTI"

Almanya ile yarışıyorlar ama Türkiye inanılmaz bir atılıma kalktı. Recep Tayyip Erdoğan, köprüler, kanallar ve otoyollarla inanılmaz işlere imza attı. İstanbul 2020 Şampiyonlar Ligi finali için de aday. Ancak Türkler'in esas hedefi Avrupa Şampiyonası'nı almak."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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