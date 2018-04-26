Sezon başında İtalya'nın Cagliari takımından transfer edilen Şilili milli sağ bek Mauricio Isla, Fenerbahçe ile yol ayrımında.

Eşinin Şili'de bir televizyon kanalında jüri üyeliği yapacağı öne sürülen İsla'nın, bu yüzden ülkesinde Universidad de Chile takımıyla görüştüğü belirtildi.

İSMİ TUDOR'UN TAKIMIYLA ANILIYOR

Öte yandan İsla için, G.Saray'ı çalıştıran Tudor'un başına geçtiği eski takımı Udinese'nin de adı geçiyor.

Mauricio İsla bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 29 karşılaşmada 3 asistlik performans ile oynadı.

Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada