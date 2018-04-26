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İtalyan takımının başına geçen Tudor, Fenerbahçe'nin yıldızını istedi

İTALYAN TAKIMININ BAŞINA GEÇEN TUDOR, FENERBAHÇE'NİN YILDIZINI İSTEDİ

İtalyan ekibi Udinese'nin teknik direktörlüğüne getirilen Igor Tudor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Mauricio Isla'yı istedi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 11:00
Puan Ver : İtalyan Takımının Başına Geçen Tudor, Fenerbahçe'nin Yıldızını İstedi(5/10)1

Sezon başında İtalya'nın Cagliari takımından transfer edilen Şilili milli sağ bek Mauricio Isla, Fenerbahçe ile yol ayrımında.

Eşinin Şili'de bir televizyon kanalında jüri üyeliği yapacağı öne sürülen İsla'nın, bu yüzden ülkesinde Universidad de Chile takımıyla görüştüğü belirtildi.

İSMİ TUDOR'UN TAKIMIYLA ANILIYOR

Öte yandan İsla için, G.Saray'ı çalıştıran Tudor'un başına geçtiği eski takımı Udinese'nin de adı geçiyor.

Mauricio İsla bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 29 karşılaşmada 3 asistlik performans ile oynadı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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