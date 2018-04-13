İTALYANLAR, CENGİZ'İ NASIL ÖVECEĞİNİ ŞAŞIRDI: YÜZÜĞÜ OLAN HOBBİT GİBİ
Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'e yapılan övgüler Yüzüklerin Efendisi filmine kadar uzandı, İtalyanlar, genç futbolcuya 'Sihirli yüzüklü Hobbit' yakıştırması yaptı.
İtalyan spor basınının önde gelen gazetesi La Gazzetta dello Sport, Cengiz Ünder'e ilginç bir yakıştırmada bulundu. 20 yaşındaki futbolcunun yükselen formu ve son Barcelona maçında turu getiren golün asistini yapmasına dikkat çekildi.
Roma forması giyen genç yıldız için 'Cengiz Ünder'in sihirli yüzüğü var. O sihirli yüzüğü olan bir Hobbit' satırlarına yer verilerek şu değerlendirme yapıldı:
"BOĞAZIN REFERANS NOKTASI OLACAK"
"Bacakları titremeden oyuna giriyor, karakterli bir şekilde topu sürüyor, kaleyi yokluyor. Ayarlarınızı Türkiye'nin dalga boyuna göre yapın, çünkü Cengiz kısa bir süre içinde Boğaz'ın referans noktası haline gelecek."
Kaynak: haberinburada
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